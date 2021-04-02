Харатьян прыгнет в болото: В Крыму возобновят съемки продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»

На долю главных героев выпадет немало испытаний. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

«Не вешать нос, гардемарины! Дурна ли жизнь, иль хороша…» - герои культового фильма, где звучит эта знаменитая песня, снова приедут на полуостров, ведь в Крыму уже несколько сезонов идет работа на продолжением киноленты «Гардемарины вперед!»

В фильме, который снимают в Севастополе и на Южном берегу, играют такие известные актеры, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Александр Панкратов-Черный, Анна Семенович.

Минувшей осенью киногруппа свернула работу - достали холода и коронавирус. Наступила весна и команда Светланы Дружининой снова прилетала на полуостров.

- Съемочная группа посетила Крым с целью освоения локации, где будут проходить съёмки захватывающих сцен фильма «Гардемарины 1787. Война», - такое сообщение появилось в социальной сети.

Дружинина рассказала, что готовится площадка для эпизода, который начали снимать в 2020 году. Сюжет разбили на две части: первая – главные герои, спасаясь от взрыва на пороховом складе, ныряют в море; вторая – актеры плавают под водой.

Но так вышло, что вначале сняли вторую часть, а теперь предстоит работа над первой.

- Ну вам я скажу... холодно, вот что значит предвидеть погоду. В прошлом году, когда была теплая погода, наши ребята, Харатьян и молодые актеры плавали под водой, а в этом году снимем, когда будем выходить, - посвятила пользователей соцсети в «кинокухню» кинорежиссер. - На берегу моря есть болотистое место. В болото будут прыгать наши актеры, чтобы избежать взрыва - Харатьян, Мамаев и наши герои. Вот, что их ждет впереди!

СИНОПСИС ПРОДОЛЖЕНИЯ

Спустя много лет три друга гардемарина встречаются, чтобы выполнить тайное поручение русской императрицы Екатерины II. Вместе со своими взрослыми детьми они успешно срывая коварные замыслы недругов, с честью выполняя поручение государыни. Вдобавок, по воле рока, герои помогают полководцу Александру Суворову одержать историческую победу в сражении за крымский город Кинбурн.

Именно в этой битве от боевого союза морского десантам с гвардейцами появилась морская пехота!

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины 1787. Война» («Гардемарины-4» и «Гардемарины-5») - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992).

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