Харатьян изменился до неузнаваемости: В соцсети появились фото актера из Крыма

Дмитрий Харатьян. Фото: @valenaphoto/Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Дмитрий Харатьян стал секс-символом после роли Алеши Корсака в культовой ленте про друзей-гардемаринов. Образ смелого красавчика намертво въелся в память многих тысяч девушек. Но даже самые ярые фанатки с трудом узнают своего кумира на фото, которые недавно появились в сети.

Мужчина, пускающий из рта струйку воды - так можно назвать снимок, где в кадр попал известный актер.

- Если на съемочной площадке находится Дмитрий Харатьян, значит шуток и приколов будет много, - гласит пост.

Актер в отличной форме. Фото:@valenaphoto/Фильм "Гардемарины-IV"/VK

На другом фото подтянутый спортивный красавчик в бейсболке, в котором опять же невозможно признать всеми любимого гардемарина.

- Работать в Крыму, по признанию Харатьяна, «восторг каждый раз», да и новая деталь во внешности - борода - вовсе не дань моде, а часть нового образа уже знакомого зрителю героя! – сообщает пост, сопровождающий это фото.

Необычные снимки сделаны во время работы над фильмом «Гардемарины-5», которые проходили в Севастополе и на Южном берегу Крыма.

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