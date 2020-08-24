«Трусов нет, все натурально!»: Дмитрий Харатьян снял видео о работе в «Гардемаринах-5»

Дмитрий Харатьян. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Команда знаменитого режиссера Светланы Дружининой в Севастополе работает над продолжением киноленты «Гардемарины, вперед!». Одну из главных ролей, Лешу Корсака, как и в предыдущих фильмах, играет Дмитрий Харатьян. Корсак - постаревший гардемарин, которого во всех перипетиях и приключениях сопровождает взрослый сын.

Актер стал мечтой многих девушек и получил статус секс-символа 80-х годов сразу же после выхода на экраны первого фильма о гардемаринах. Три десятка лет минуло после премьеры знакового фильма. Теперь же снимают пятую часть о приключениях бравых русских солдат.

Гримеры трудятся на славу, придавая Алеше Корсаку соответствующую сюжету внешнюю солидность. Но в реальной жизни актер все тот же красавчик, которому по силам разбить еще не одно девичье сердце. Доказательство тому - видео, появившиеся в соцсети, где Харатьян предстает в довольно фривольном виде.

- Практически последняя стадия напяливания на себя этих штанцов, - говорит актер, стоя перед зеркалом.

Он готовится к выходу на киноплощадку и шутливо заявляет:

- Трусов нет! Все натурально, как в жизни, как в природе!

На другом видео наготу прикрывает лишь полотенце, обернутое вокруг бедер. Харатьян взялся за веревку, привязанную к языку колокола, и раздался довольно резкий звук.

- По ком звонит колокол? - высокопарно восклицает актер и трагически изрекает:

- Он звонит по тебе!

Сама Светлана Дружинина тоже прокомментировала эти игривые видео:

- Димочка Харатьян (Леша Корсак). Гардемарин Гардемаринович Гардемаринов.

Пикантные ролики и фото со киноплощадки «Гардемаринов» не такая уж и редкость: Михаил Боярский, например, откровенно рассказал о том, кто его дублирует в интимных сценах. Также он засветился с юной красоткой в мокрой рубашке.

В кинолентах «Гардемарины-4» и «Гардемарины-5» идет речь о том, что знаменитая троица гардемаринов и их дети выполняют тайное поручение самой императрицы Екатерины Великой. Команда единомышленников попадает в сети тайного заговора международных авантюристов, но напрочь разбивает планы заговорщиков и достойно справляется с поручением государыни-матушки.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины-5» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой есть киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992), «Гардемарины-4» или «1787» ( в работе).

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