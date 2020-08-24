«Родинка растворилась в соленой морской воде»: Харатьян представил своего киношного сына

Киношные сын и отец. Фото: artists_life/Instagram

Известный продюсер и кинорежиссер Светлана Дружинина работает на Крымском полуострове над продолжением культовой ленты «Гардемарины, вперед!»

С киноплощадки в соцсети регулярно появляются короткие видео, приподнимающие занавес над тайной сюжетной линии. Главный героем одного из роликов стал известный актер Дмитрий Харатьян и его молодой коллега (роль Шурки – сына Алеши Корсака и Софьи Зотовой, играет молодой актер Андрей Лаптев. – От авт.)

- Съемки происходят в Крыму. «Гардемарины-5» или «1787», - напоминает название фильм Дмитрий Харатьян в образе постаревшего гардемарина Алексея Корсака и приобнимает молодого человека, сидящего рядом. – Это мой сын.

Тот тут же отвечает: - А это мой отец!

- Шурка, а в светской жизни Андрей Лаптев, - продолжает известный актер, шутливо отмечая, - Вот только родинку забыли поставить. У меня то живая родинка, но Андрею забыли нарисовать.

- Ну, не передалось. Не судьба, - сожалеет киношный сын.

- На самом деле, когда мы сейчас плавали она стерлась. Растворилась в соленой морской воде, - выдвинул свою версию Дмитрий Харатьян.

- Я больше в маму внешне, а по характеру в отца, - резюмирует Шурка.

В кинолентах «Гардемарины-4» и «Гардемарины-5» идет речь о том, что знаменитая троица гардемаринов и их дети, выполняют тайное поручение самой императрицы Екатерины Великой. Команда единомышленников попадает в сети тайного заговора международных авантюристов, но напрочь разбивает планы заговорщиков, и достойно справляется с поручением государыни-матушки.

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