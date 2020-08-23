«В раж вошли! Пол-литра! И бой станет еще жарче»: Соцсети оценили рабочее видео «Гардемарины-5»

Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Команда знаменитого режиссера Светланы Дружининой работает над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!».

В соцсетях появилось видео с киноплощадки в Севастополе: на морском мелководье сошлись не на жизнь, а на смерть две враждебные силы. «Турки» в красных фесках (мужской головной убор. – От ред.) рубятся с парнями в белых холщовых одеждах. Вопли, боевые кличи, предсмертные крики и море, становится красным от крови. Жуть!

- Конечно, бой на киноэкране – это далеко не настоящий бой. Однако не спешите снисходительно улыбаться. Постановочный бой – это целая наука. Ненависть к врагу хлещет через край, такой пост сопровождает видео.

Пользователи соцсетей, комментируя ролик, предлагают создателям фильма весьма оригинальные идеи: «В раж вошли! Пол-литра! И бой станет еще жарче»; «Массовка не та, потому что меня не пригласили!».

Но большая часть поклонников саги выражает лишь свое восхищение кинопроцессом: «Скорее бы фильм вышел на экраны».

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