В Севастополе на съемках фильма «Гардемарины-5» подрались курсанты и актеры

Фото: кадр видео Светлана Дружинина. Официальная страница/VK

В Севастополе столичная киногруппа снимает продолжение культового фильма «Гардемарины, вперед!».

Известный режиссер Светлана Дружинина, которая работает над кинолентой «Гардемарины-5», разместила в соцсети видео драки между артистами и курсантами-нахимовцами, занятыми в массовых сценах.

- А у нас вовсю идут репетиции к съемкам - сложнейшим массовым сценам, - так Светлана Дружинина подписала видео с киноплощадки, объяснив за кадром, что руками, ногами и ножами размахивают актеры и курсанты.

Хорошо сложенные молодые люди разыгрались не на шутку, они с удовольствие бегают друг за другом по пляжу, устраивают поединки, театрально замахиваясь муляжами ножей.

В прошлом же году, когда шли съемки фильма «Гардемарины-4», нахимовцы изображали утопленников.

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