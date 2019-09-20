2019-09-20T19:48:27+03:00
Общество

В Крыму на съемках «Гардемарины-4» нахимовцы тонули вместе с курами

Корабль, построенный для съемок, потерпел крушение [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Съемки идут в Голубой бухте. Фото: Стас Тарханов/VKСъемки идут в Голубой бухте. Фото: Стас Тарханов/VK
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Волны Черного моря стараются увлечь на глубину мальчишек. А те, спасая свои жизни, изо всех сил вцепились за обломки-плотики, на которых испугано кудахчут куры.

Такое видео появилось в паблике, посвященном съемкам «Гардемарины-4». Все указывает на то, что здесь, в Голубой бухте Севастополя потерпело крушение какое-то судно.

"Гардемарины-4" в Крыму: В море вместе с курсантами-нахимовцами плавают куры.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Только с нашей совершенно потрясающей армией курсантов Нахимовского училища можно снимать такие, казалось бы, смертельные кадры, - рассказывает в кадре знаменитый кинорежиссер Светлана Дружинина и задорно машет рукой тем, кто плавает в воде. - Мальчики, виват! Кур возьмите в руки, чтобы птица тоже была в кадре!

Видео сопровождает пост:

- Для них понятия Родины и чести - смыслообразующие. И девиз: «Жизнь - Родине, честь - никому!» они даже в таком юном возрасте воспринимают по-особому.

Совсем недавно Светлана Дружинина рассказала, что киногруппа будет работать на корабле. И вот, видимо по сюжету, судно попало в какую-то переделку, и люди оказались в воде.

Что же произошло на деле, зрители узнают, лишь когда фильм выйдет на большой экран. Премьера запланирована на 2020 год.

Сейчас же доподлинно известно одно: беды ничего не предвещало, ведь совсем недавно на 30-метровом судне прошла церковная служба.

"Гардемарины-4" в Крыму: На 30-метровом судне идет церковная служба .Видео: Светлана Дружинина. Официальная страница/VK

- Когда снимали сцену, то церковную утварь - хоругви, водосвятную чашу и кропило нам любезно предоставили в Свято-Владимирском кафедральном соборе Херсонеса, - объясняет кинорежиссер. - Ладанки и нательные крестики на матросах тоже настоящие, освященные в соборе. Мы получили благословение от настоятеля отца Сергия.

Священник также рассказал артисту Александру Домогарову обо всех нюансах ведения церковных служб.

Актер играет роль Павла Горина, который в предыдущих сериях трилогии "Гардемарины-4" грешил, убивал, безобразничал, а потом раскаялся и стал монахом.

- Но его снова куда-то втягивают, он отказывается. Но потом свершается нечто такое, что он идет помогать Никите Мамаеву (Никита Оленев, - авт.) выполнять задание Екатерины Великой, - объясняет Светлана Дружинина и рассказывает вкратце, о чем же фильм "Гардемарины-4". - После многих лет вынужденной разлуки три друга-гардемарина встречаются вновь, чтобы выполнить тайное поручение русской императрицы Екатерины Великой. Им помогают их повзрослевшие дети - Шурка и Александра.

Дружная команда оставляет с носом международных авантюристов, которые строили им козни, и успешно справляются с императорским поручением. Смелые гардемарины и их дети помогают полководцу Александру Суворову победить в боях за город Кинбурн. Именно в этих сражениях великий Суворов свел воедино морской десант с гвардейцами, откуда и появилась морская пехота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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