Появилось видео: Дмитрий Харатьян кормит своего киношного сына

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-03T10:29:59+03:00

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- Я кормлю сына?! – немного удивился Дмитрий Харатьян.

Актеру тут же объяснили, что действительно нужно сделать все, чтобы молодой человек, сидевший рядом, как следует пообедал и набрался сил.

"Гардемарины-4": Дмитрий Харатьян потчует своего наследника .Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Харатьян не стал спорить, взял половник и налил первое в тарелку.

- Камера любит еду, экран любит еду, режиссеры, актеры, даже зрители. Поэтому в кино так часто едят, - гласит пост к этому видео. - В нашем фильме еда - бесспорно настоящая, подлинная, живая. И это придает кинематографическому натюрморту особый соблазн и отличительную прелесть.

Киногруппа Светланы Дружининой снимает продолжение культового фильма «Гардемарины, вперед!».

Харатьян, как и в предыдущих лентах играет Лешу Корсака, а вот роль его сына исполняет молодой актер Андрей Лаптев.

Нике Здорик, которая прислуживает за трапезой, досталась роль Александры – дочери Софии Ягужинской.

Напоминаем, осенью творческая группа киноленты работала на Крымском полуострове. В одном из сюжетов Андрей Лаптев едва не утонул в пруду. А Нику Здорик из Черного моря вытащил сам Михаил Боярский.

Главные герои ленты «Гардемарины-4» - повзрослевшие гардемарины и их дети, исполняющие поручение императрицы Екатерины. В первом "весеннем" этапе съемок на полуострове приняли участие Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный.

Добавим , что Иван - настоящий сын Дмитрия Харатьяна, тоже приезжал на полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU