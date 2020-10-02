В Крыму остановлены съемки продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»

В фильме играют красивые девушки. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Крымский полуостров стал площадкой для съемок 4 и 5 частей фильма с рабочим названием «Гардемарины». Киногруппа знаменитого режиссера Светланы Дружининой облюбовала локацию для работы в Севастополе и Большой Ялте.

Отдельные сюжеты снимали в Воронцовском дворце. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Детали творческого процесса держатся в тайне, но все же в соцсети иногда просачиваются небольшие секреты кинокухни.

Светлана Дружинина контролировала весь съемочный процесс. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Например, стало известно, что для съемок в Воронцовском дворце закупили больше 200 свечей.

- Свечи - очень сложный реквизит! Нужно это количество успеть зажечь перед каждым дублем, а потом погасить. И менять по мере сгорания, чтобы не было киноляпов, - сообщила в соцсети ассистент по реквизиту, работающая в составе киногруппы Дружининой.

Что и говорить, приезд съемочной группы для сотрудников музея, которые головой отвечают за сохранность Воронцовского дворца, стал серьезным стрессом. Мало того, что актеры и кинооператоры ходили по залам, как у себя дома, так еще для достоверности кадров попросили дать на время различные музейные экспонаты.

Музейный экспонаты использовали очень бережно и аккуратно. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Нам разрешили пользоваться вазами для фруктов и подсвечниками. Единственное условие - без прикосновения. Поэтому мы подкладывали салфетки под настоящий виноград и бутафорские яблоки, - говорят киношники.

А вот в Севастополе съемки проходили в закрытой военной зоне академии им. Нахимова. В массовых сценах, как и следовало ожидать, сделали ставку на курсантов.

Нахимовцы на съемках плавали вместе с домашней птицей. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Нахимовцев позвали на помощь, потому что не каждый сумеет держаться на плаву среди обломков, по которым еще и ходят куры, и при этом изображать тонущего, - сообщается в посте, щедро проиллюстрированном фотографиями с места съемок.

Появился в соцсетях и ответ на вопрос о том, когда же можно будет увидеть продолжение картины:

- Фильм «Гардемарины-4» находится на стадии постпродакшн (идет монтаж, цветокоррекция, озвучка и т.д, - Ред.). А фильм «Гардемарины-5» отснят уже на 50 процентов.

Зрители увидят таких известных актеров, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев, Александр Домогаров.

По неофициальной информации, которой поделились с КП-Крым компетентный источник, в марте 2021 года столичные киношники снова вернутся на Крымский полуостров, чтобы продолжить работу над фильмом.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА

В новых частях «Гардемаринов» рассказывается о том, как в 1787 году недруги, пытаясь разорвать договор соединивший Крым с Россией, начали строить козни против императрицы Екатерины. В средствах враги не стеснялись, использовали все приемы - от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах, до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни.

Спасать Отечество доверили верным друзьям-гардемаринам, которым помогают их повзрослевшие дети. Они, выполняя задание императрицы, перегоняют корабль с берегов Мальты в Крым, чтобы защитить южные границы России. Участвуя в боях при Кинбурне (турецкая крепость XV века на Кинбурнской косе в устье Днепра, - Ред.) они помогают Александру Суворову добыть победу.

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