«Инопланетяне прилетели»: Над Ялтой замечены облака причудливой формы

Облако-НЛО. Фото: Сережа Петров/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Южный берег Крыма, как и весь полуостров, уже во власти весны, которая весьма прохладно относится к своим обязанностям. Из-за затянувшихся холодов и дождей, к примеру, в Никитском ботаническом саду никак не может начаться Парад тюльпанов.

Небосвод над ЮБК очень красивый. Фото: Сережа Петров/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Да, растения в своем развитии запаздывают на пару недель, но зато можно не отвлекаться на разглядывание того, что находится на земле, и поднять глаза к небу. Вверху тоже, как оказалось, есть, чем полюбоваться!

- Звездный десант маскируется под облако в Ялте, - такой пост сопровождает фото и видео, появившиеся в популярном крымском паблике.

Над городом-курортом, судя по снимках, в разгаре настоящее воздушное шоу, кульминацией которого вполне может стать появление представителей внеземных цивилизаций.

Пользователи прокомментировали публикацию не без юмора: «Инопланетяне прилетели»; «Чур, я первый сделаю селфи на фоне НЛО»; «Я не прочь отчалить с этой планеты на другую».

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