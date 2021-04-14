Парад тюльпанов в Крыму задерживается на две недели из-за холодной весны

Тюльпаны выглядят очень эффектно. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма балует туристов и жителей полуострова яркими незабываемым праздниками цветов. Но последние два сезона различные обстоятельства так или иначе влияют на проведение «шоу», где главные герои и участники – живые, растущие на шикарных клумбах цветы. Например, Парад тюльпанов в минувшем високосном году, который потряс весь мир пандемией коронавируса, прошел онлайн. Роскошные букеты из луковичных были подарены медицинским работникам, которые героически сражались на с ковидом.

Пока еще клумбы не набрали нужной силы. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Судьба Парада тюльпанов 2021 тоже не совсем ясна - на календаре уже 14 апреля, но до сих пор неизвестно время официального открытия, хотя ранее говорили о первой декаде апреля.

Цветы не спешат распускать бутоны из-за холода. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- В понедельник 19 апреля руководство примет решение, когда же начнется Парад тюльпанов, - сообщила КП-Крым Елена Голованова, пресс-секретарь Никитского Ботанического сада.

Специалист объяснила, что все в ботаническом саду готово к приему туристов, но из-за необычайно холодной весны развитие и цветение растений задерживается как минимум на две недели.

- Такого позднего Парада еще никогда не было в истории Никитского сада - обычно в первых числах апреля бутоны раскрывали свыше 30 процентов всех тюльпанов и можно было приглашать гостей, чтобы полюбоваться полноцветными клумбами-полянками, - отметили в пресс-службе Ботсада.

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