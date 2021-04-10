«Розовые для девочек»: В Крыму набирает силу Парад тюльпанов 2021

На ЮБК очень красивые тюльпаны. Фото: Екатерина Крючкова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Южный берег Крыма, несмотря на шалости зимы, удивившей снегопадом в апреле, радует туристов и крымчан весенним цветением.
Причудливые находки селекционеров. Фото: Екатерина Крючкова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Полнятся и ширятся ряды участников Парада тюльпанов.
Затянувшие холода немного затягивают официальное открытие шоу восхитительных луковичных, но нашлось немало смельчаков, которые раскрыли свои плотные бутоны, явив миру нежную красоту.
- Розовые для девочек. Цветут и радуют! Тюльпаны в Никитском ботаническом саду. Они уже ждут вас! – такой пост сопровождает замечательный фотосет в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).
Начинает даже кружиться голова, когда ты смотришь на такую красоту – все гармонично, все совершено, все идеально!
Нежные весенние цветы. Фото: Екатерина Крючкова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Природа-матушка и ученые-селекционеры постарались на славу!
Изысканные сорта и формы. Фото: Екатерина Крючкова/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Хрупкие лепестки, фантастические оттенки красного, но кто знает может на одном из фото будущий Генерал. Какой цветок будет удостоен такого высокого титула-звания станет известно ближе к майским праздникам.
Победителя среди участников Парада тюльпанов будут выбирать все желающие – голосование пройдет в интернете. Героем 2020 года стал сорт «Аладдин»
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