«Водопад Учан-Су бушует»: В Крыму 8 апреля прошел снегопад

Учан-Су в апреле 2021-ого. Фото: Алексей Руденко/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Разгар весны, уже вот-вот откроется Парад тюльпанов, а на Южный берег Крыма высадился «снежный десант»!

Пользователи соцсетей с удовольствием поделились фото и видео апрельского снегопада.

Самый значимый водопад полуострова снова оказался в центре внимания.

- Водопад Учан-Су бушует, - такой пост появился в популярном крымском паблике.

Дождь и снегопад придали особую мощь и силу струям, которые несутся 98-метровой высоты вниз.

Завораживающее зрелище: оглушительный грохот, брызги! Все вокруг напитано неуемной энергией природы! Летом водопад пересыхает, но для vip-персон, например, для генсека Леонида Брежнева, его наполняли водой из пожарных машин.

Кстати, Учан-Су переводится с крымскотатарского языка, как летящая вода.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50