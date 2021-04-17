Форосский парк вычищают на субботнике от мусора и грязи

После внезапной проверки в Форосском парке наводят порядок. Фото: Крым 24

В Форосском парке проходит субботник по очистке территории от мусора и сухостоя. Работы проходят в зоне, где ведется хозяйственная деятельность.

По информации Крымского информационного агентства, побывавшая накануне в парке комиссия Совмина указала на нарушения в работе застройщика зеленой зоны

- Да, действительно, дороги находятся не в надлежащем виде и водоотводы не почищены в каких-то местах, - цитирует агентство представителя застройщика. - Плюс большие вопросы были к организации строительной площадки, где непосредственно живут сами строители – это хоззона, хозчасть. Была выявлена и замусоренность территории не только строительным мусором, но и бытовыми отходами.

Субботник проводят сами строители, поскольку поддержание территории в порядке — их ответственность. За захламление парка подрядчика оштрафовали. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50