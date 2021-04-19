В Ялте канализацию сливали в ставок, в Саках — в озеро

Сточные воды напрямую сбрасывали в водоемы Фото: Архив "КП"

Инспекция Минприроды Крыма за неделю установила два факта загрязнения канализационными стоками водных объектов. Об этом сообщила замминистра природных ресурсов Ольга Славгородская.

— Один факт на территории Ялты в безымянный ставок, второй - в городе Саки в озеро Чокрак, - уточнила замминистра. - Возбуждено два административных дела. Проводится административное расследование.

Напомним, ранее инспекторы обнаружили слив канализационных вод в речку Коккозка и Альминское водохранилище, питающие Симферополь и пригород.

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