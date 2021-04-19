Аксенов хочет ускорить процесс вакцинации для крымчан

В некоторых пунктах вакцинации очень большие очереди

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что сейчас в Крыму есть проблема с записью на вакцинацию от коронавируса.

- Министру здравоохранения Республики Крым и главам администраций дано поручение в течение двух ближайших дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах, – заявил Аксенов.

Он добавил, что считает неприемлемым наличие очередей на вакцинацию.

- Уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, что сейчас в крымской столице проходит массовая вакцинация от коронавируса. Пожилые люди стремятся получить прививку одними из первых.

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