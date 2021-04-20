В Крыму ожидается похолодание и сильный ветер

В этом году весна пробуждается с опозданием. Фото: архив "КП"

В Крыму усиливается ветер, в течение дня погода будет ухудшаться, сообщили в Крымском гидрометцентре.

- В течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, порывы 23- 28 м/с, – предупреждают метеорологи.

Спасатели в свою очередь напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время штормовой погоды.

Циклон идет с юго-запада.

Напомним, ранее "КП" писала о том, что весна не спешит приходить на полуостров

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