В Крыму каждый отработанный карьер становится скотомогильником Фото: "КП" Архив

Крым займется ликвидацией неиспользуемых скотомогильников и биотермических ям. Изменения в нормативную документацию сегодня внес Совмин РК.

- С января 2021 года вступили в силу новые правила перемещения и утилизации отходов, ликвидации неиспользуемых скотомогильников и биотермических ям, - пояснил глава Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов.

Напомним, в Крыму выявлено несколько несанкционированных свалок с трупами животных. В Сакском и Симферопольском районе Россельхознадзор обязал местные власти утилизировать скотомогильники. Незаконная свалка в Раздольненском районе уже не первый год источает зловонные запахи, но ответственность за это возложили на МинЖКХ.

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