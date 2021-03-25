Разносчики заразы: В Крыму нашли несколько незаконных скотомогильников

Свалка в Раздольненском районе существует давно. Фото: «Плохие новости| Жесть. Крым»/ «Вконтакте»

Незаконная свалка около Новоселовского в Раздольненском районе уже не первый год досаждает местным жителям и разносит на километры зловонные запахи. Помимо обычных бытовых отходов фермеры свозят туда трупы животных.

- Сибирская язва, африканская чума, бруцеллез, бешенство - это далеко не все болезни, которыми кишат бесхозные скотомогильники. Один из таких обнаружили в Раздольненском районе. По официальной информации, он давно закрыт. Вот только свозить останки животных туда продолжают, - такое сообщение появилось в группе «Плохие новости Крым» во «Вконтакте».

ЧЕТЫРЕ СВАЛКИ С ТРУПАМИ

В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора КП-Крым подтвердили, что свалка является незаконной.

- В Раздольненском районе свалка находится за пределами населенных пунктов, поэтому здесь органы местной власти не могут принять меры. Мы отправили письмо в Министерство ЖКХ республики, и именно они должны провести мероприятия по уборке. Посмотрим на реакцию министерства ЖКХ, если узнаем, что они приняли меры, значит вопрос будет решен. Если нет, то мы обратимся в прокуратуру, чтобы справиться с этой проблемой, - сообщила Екатерина Черницова, пресс-секретарь южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По ее словам, было найдено еще несколько несанкционированных свалок с трупами животных. В Сакском районе, где есть такое «кладбище», уже установили собственника территории. Против него было возбуждено дело об административном правонарушении. Остальные свалки с биологическими отходами находятся в Симферопольском районе и Николаевском сельском поселении. Россельхознадзор обязал местные власти устранить нарушения.

Животных массово вывозят на свалку. Фото: «Плохие новости| Жесть. Крым»/ «Вконтакте»

КАК ПОСТУПАТЬ С МЕРТВЫМИ ЖИВОТНЫМИ

В Крыму действует закон «О ветеринарии Республики Крым», согласно которому фермеры и другие собственники животных должны вызвать представителя местного органа государственного ветеринарного надзора. Ветеринар должен разобраться, от чего умерло животное, и убедиться, что у него не было инфекционных болезней. В противном случае на территории могут ввести карантин.

После хозяин должен сам утилизировать труп. Но категорически запрещается закапывать его в землю, выбрасывать в реки и водоемы, бытовые мусорные контейнеры и вывозить на свалки или полигоны. За это могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

В Крыму и Севастополе есть несколько предприятий, которые занимаются утилизацией трупов животных. После смерти их называют «биологическими отходами». В Севастополе даже есть крематорий для питомцев. Сжигание одного трупа обойдется в полторы тысячи рублей.

Видимо, фермеры не хотят тратить время на то, чтобы вызывать ветеринара и платить за утилизацию погибших животных. А на бесхозных свалках не стоит грозный инспектор, готовый оштрафовать за очередной выброс трупа. Вот и плодятся такие «кладбища».

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