2020-01-14T18:54:35+03:00
Общество

Прокуратура выяснит, куда дели 50 миллионов на приют для бездомных животных в Симферополе

Деньги чиновники потратили, а кошек и собак девать по-прежнему некуда
Галина КОВАЛЕНКО
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Приют строят на улице Крымской правды, 6.Приют строят на улице Крымской правды, 6.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крым получил «черную метку» от Госдумы как один из субъектов России, где нет специального учреждения для содержания бездомных собак и кошек.

ПРОВЕРКА НАЧАЛАСЬ

- Даже по самым оптимистичным оценкам, регионы обеспечены приютами всего на 1/5 от потребности. В 26 регионах нет ни одного приюта, - заявил Владимир Бурманов, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды. - Это прямое нарушение закона «Об ответственном обращении с животными», за которое должны ответить конкретные должностные лица в каждом регионе.

Народный избранник подчеркнул, что соответствующая информация передана в Генпрокуратуру.

В Крыму, по словам депутата, около 14 тысяч кошек и собак живут на улице. Попытка же изменить ситуацию оказалось провальной: строительство приюта в Симферополе на улице Крымской Правды, 6, затянулось.

- По поручению прокурора Республики Крым начата проверка всех обстоятельств, касающихся приюта для бездомных животных в Симферополе, - сообщили КП-Крым в пресс-службе прокуратуры РК. - После ее завершения станет известно, были ли допущены нарушения.

Первые итоги будут известны уже в конце января. Проверяющим придется разобраться во всех неувязках, сложностях и недоработках, которые тормозят строительство приюта.

ЦЕНА ВОПРОСА - 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В конце 2017 года глава РК Сергей Аксенов заявил, что в Симферополе к 2020 году будет построен первый в Крыму государственный приют для животных.

По замыслу создателей проекта, «зоогостиница» даст крышу над головой двум сотням дворняг. В приют входит целый комплекс зданий и сооружений: хозяйственный и административный блоки, крытые вольеры, ветклиника, пожарные резервуары и очистные сооружения. Общая стоимость комплекса - больше 50 миллионов рублей.

Но реализовать проект при Игоре Лукашеве, который на тот момент был главой администрации города, не удалось. Проблема бродячих шавок, как эстафетная палочка, перешла Наталье Маленко, занявшей кресло главы Симферополя после Лукашева.

Тем не менее на объекте уже успели освоить 37 миллионов рублей. А в апреле 2019 года глава администрации подписала постановление о «консервации объекта незавершенного строительства». Общая стоимость «заморозки» превысила 2 миллиона.

Но затем чиновники все-же нашли 20 миллионов, которых не хватало для завершения стройки. И в сентябре минувшего года Наталья Маленко заявила, что первая очередь приюта уже готова. Весь комплекс подрядчик сдаст 31 декабря 2019-го. Но что-то пошло не так.

Теперь недострой унаследовала новый глава столицы Елена Проценко. На каком этапе сегодня находится возведение многострадального приюта - неизвестно.

- Пока не можем предоставить информацию, - кратко сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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