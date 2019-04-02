В Симферополе на консервацию недостроенного приюта для животных потратят свыше 2 миллионов рублей

В Симферополе решили законсервировать строительство приюта для бездомных животных.

Постановление подписала глава администрации Наталья Маленко.

"Провести консервацию объекта незавершенного строительства «Строительство приюта для животных по адресу: Симферополь, ул. Крымской Правды,6" - написано в документе. - "Установить срок проведения работ по консервации объекта: 01.03.2019 - 21.01.2021 гг."

На все работы по консервации планируется потратить из городского бюджета 2 155 920 рублей.

В 2018 году строители уже успели освоить на первом в регионе приюте для животных 37 миллионов рублей. И в январе 2019-ого шел разговор о продолжении реализации проекта

- На завершение всех работ в бюджете предусмотрено около 20 миллионов рублей, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Власти пообещали, что решат вопрос по финансированию до конца марта, но вместо денег, 22 марта подписали постановление о консервации объекта.

Известие о том, что начало работы заведения для неприкаянных Мурок и Шариков, откладывается на неопределенное время, застало крымских зоозащитников врасплох.

- Нам никто не сообщал о прекращении строительства приюта на улице Крымской Правды, где находится наша вторая передержка, - сообщила «Комсомольской правде - Крым» председатель общества защиты животных «Верный Друг» Людмила Милованова.

Зоозащитница рассказала, что строительство приюта началось в прошлом году, но почему-то график был сорван, причем в самом начале.

Власти Симферополя мероприятия по обустройству места для цивилизованного содержания четырехлапых друзей человека планировали провести в два этапа.

- Первый - это огораживание земли, озеленение, устройство 150 вольеров и хозяйственного блока, - объяснила Людмила Милованова. – Второй – это возведение ветеринарной клиники, для лечения и стерилизации животных.

Но сроки нарушены, принято решение о консервации и непонятно, когда же благое дело претворят в жизнь.

- Всего сейчас у нас на передержке 250 собак – мы, не только их содержим, но и лечим за счет своих сил и добровольных пожертвований. Нам очень тяжело! – отметила Людмила Милованова. – Мы же единственная организация в регионе, которая занимается бездомными животными. Целыми днями нам звонят люди и просят приютить собачку или кошку! Но мы не можем им помочь - просто нет места, где животных можно содержать.

Получить официальный комментарий у администрации Симферополя пока не удалось.

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