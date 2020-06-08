Свалки, карьеры и пожары в лесах: Как Крым встретил Всемирный день окружающей среды

Рекультивация мусорных полигонов, брошенных карьеров, переработка пластика и противопожарная безопасность в лесах - с такими проблемами Крым встретил День эколога и Всемирный день окружающей среды. На их решение нужны не только миллиарды рублей, но и управленческие решения. Бороться с пластиковыми отходами бесполезно, если страна не перейдет на тару и упаковку из других материалов, или за вывоз мусора вне оборудованного полигона размер штрафа не будет превышать прибыль от нелегальной деятельности.

ОТХОДНОЕ МЕСТО

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать рабочую группу по вопросу сокращения загрязнения окружающей среды пластиком, которая к 1 сентября должна представить свои предложения.

- На следующей неделе будет создана рабочая группа с привлечением общественных деятелей, производителей полиэтилена и пластика, научного сообщества, - сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. - К 1 сентября мы внесем свои предложения для издания нормативного акта или законодательных изменений в этой части.

Пока успехи в части переработки отходов у Минприроды никакие. Изначально это министерство разрабатывало программу по очистке полуострова от мусора с созданием мощностей для добычи газа из тела свалок, высокой степени рециклинга и малым объемом захоронения отходов. Первый мусороперерабатывающий завод должен был заработать еще в 2017 году, но ведомственная ответственность за создание схемы санитарной очистки, лицензирование и рекультивацию полигонов, сортировке и переработке перешла к МинЖКХ, и тема заглохла.

Причиной коммунальщики называют ошибки в схеме очистки и регулярно тратят миллионы рублей на ее актуализацию. При этом суть документа не меняется. Минприроды занимается рекультивацией существующих полигонов ТКО, из которых останется меньше половины.

По ФЦП развития Крыма идет ликвидация 5 полигонов в Симферополе, Керчи, городе Старый Крым, Саках и Алуште. Еще 2 - в Судаке и Белгороске - подлежат рекультивации по национальному проекту «Читая страна», на что Крым получит в следующем году больше 1 миллиарда рублей. Есть планы включить в проект и другие крымские полигоны, исчерпавшие свои возможности: в Феодосии, Коктебеле, Бахчисарае, поселке Мирный под Евпаторией, поселке Азовское Джанкойского района и в городе Щелкино. Параллельно экологические инспекторы находят нелегальные свалки отходов, и в этом году их уже 114. Самая масштабная, на 11 гектаров, раскинулась недалеко от аэропорта «Симферополь», подъездные пути к ней ведут из поселка Мирный. Отходы привлекают сотни птиц, которые угрожают безопасности воздушного сообщения. Теперь МинЖКХ предстоит собрать весь мусор и вывезти на легальный полигон. И это никак не гарантирует, что отходы не будут сбрасывать вновь. Очень выгодный бизнес.

Для борьбы с незаконной добычей воды Минприроды готовило математическую систему учета. Фото: Минприроды РК

ДОБЫЛИ И ЗАБЫЛИ

Масштабное строительство в Крыму сделало высокорентабельной добычу полезных ископаемых. Но еще с советских времен не решенной остается проблема брошенных карьеров, которые занимают около 2 тысяч гектаров крымской земли. Рекультивация 130 отработанных месторождений пильного известняка, щебня и других пород потребует миллиардов вложений. Но влиять на недродобытчиков Минприроды не может, поскольку для отзыва лицензии нужны железобетонные доказательства вреда для окружающей среды или для жизни и здоровья человека. При этом показатели добычи полезных ископаемых входят в оценку деятельности Минприроды. Так в прошлом году открыто 7 месторождений полезных ископаемых, и баланс строительных материалов вырос на 35 миллионов кубометров.

Ежегодно Минприроды вводит в строй новые скважины по добыче воды. Только в прошлом году пробурено 8 скважин и еще 4 в планах на этот год. Каждый день из-под земли в Крыму добывают по 330 тысяч кубометров воды. А разведанные запасы позволяют поднимать по 1 миллиону кубометров.

- Резервы подземных вод у нас есть, но по определенным техническим причинам их не всегда возможно использовать для водообеспечения - где-то расстояние до населенного пункта большое, где-то трудозатраты и финансовые вложения превышают экономический эффект. Но работа ведется, проводим инвентаризацию скважин, ведем мониторинг химического состава, - заверил министр.

НЕ ДАТЬ ЗАПОВЕДАТЬ

Спасти уникальные ландшафты Крыма можно с помощью придания им статуса особо-охраняемых природных территорий. Всего в республике их около 200. Но это не мешает переводить под охрану закона новые участки.

Так в этом году завершено создание государственного природного заказника «Парпачский гребень». В следующем Минприроды приступит к созданию еще 5 природных заказников общей площадью около 3 тысяч гектаров. С ограничением хозяйственной деятельности, которая неизбежно наступит на объекте природно-заповедного фонда, согласны далеко не все землепользователи.

Так создание ООПТ на Ойбургском озере и песчаной косе, отделяющей его от моря в Сакском районе Крыма, уперлось в желание коммерсантов развивать здесь рекреационную зону.

Ялтинский заповедник Крыму больше не подчиняетсяФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Восемь заповедников и заказников - Ялтинский, Опукский, Казантипский, Карадагский, а так же Лебяжьи острова, нацпарк «Крымский», заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле» - перешли в федеральное подчинение. Теперь их посещение станет платным. Региональные ООПТ Минприроды обещает оставить свободными и бесплатными. Хотя на озере Булганак это уже привело к уничтожению грязевых вулканов, по которым рассекают на внедорожниках не обмеренные экологическим образованием граждане.

ГОРЯЧАЯ ПОРА

Чтобы ограничить негативное влияние человека на лесные массивы, Минприроды получит деньги на видеокамеры, радиопередатчики, ретрансляторы. С начала года в Крыму произошел 51 природный пожар. Огонь уничтожил почти 26 гектаров растительности, что в 5 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года.

- Весна была теплая, и количество возгораний выросло, - говорит Нараев. - Практически всегда пожары в лесах руками людей возникают. Есть факты закладки (автомобильных) шин, не часто, но такие случаи тоже бывают. Это связано с обидой и недовольством ранее пойманных нарушителей. Они в отместку вывозят шины, поджигают, огонь быстро распространяется, тушить сложно, а ущерб очень большой.

Пожароопасный сезон на полуострове начался как никогда рано, и запрет на посещение лесов продлевался уже трижды. Скорее всего, ограничения будут действовать вплоть до осени, поскольку даже лиственные леса вспыхивают как спичка, такая стоит сушь.

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