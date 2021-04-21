В Феодосии пьяный мужчина избил родную мать иконой

Жителя Феодосии отправили в исправительную колонию строгого режима на 2 года и 1 месяц за избиение своей матери, сообщили в пресс-службе феодосийского городского суда.

В августе 2020 года в одной из квартир Феодосии сын решил выместить всю агрессию на собственную мать. Изрядно выпив, мужчина с угрозами и крепкой бранью схватил икону Казанской Божьей Матери и начал колотить несчастную по голове и лицу.

- Мать, укрываясь от ударов своего разбушевавшегося сына, убежала в спальню, но сын догнал ее и с криками «убью, добью тебя» вновь начал избивать мать. Немного охладев, сын ушел в другую комнату и уснул, – говорится в сообщении.

Великовозрастный наследник, помимо нанесения множества телесных повреждений, умудрился проломить матери череп.

Ранее мужчина уже замахивался на мать чем под руку попадется и угрожал оружием, за что получил тюремный срок более чем на три года. Однако в прошлом марте его освободили условно-досрочно.

В законную силу вынесенный приговор пока не вступил. У подсудимого есть право подать апелляционную жалобу

Напомним, что в 2020 году в Крыму расследовали убийство 91-летней женщины. В жестоком преступлении признался ее сын.

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