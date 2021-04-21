На ремонт в симферопольских дворах выделят 300 миллионов

На этой неделе также начались работы по реконструкции двух центральных площадей

На ремонт дворов в крымской столице потратят больше 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Обустройство будет осуществляться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эти деньги власти республики планируют отремонтировать 17 дворов. На всех объектах подрядчик уже приступили к работе. Они убирают лишние строения и вывозят мусор.

- Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся на улицах Гагарина, Киевская, Никанорова, Балаклавская, Залеская, Севастопольская, Яблочкова, Мате Залки, Лермонтова, Фрунзе, Маршала Жукова, Иртышская, 1 Конной Армии, Куйбышева, Бела Куна, Луговая.

Напомним, на этой неделе также начались работы по реконструкции двух площадей – Куйбышева и Ленина.

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