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Общество21 апреля 2021 10:34

На ремонт в симферопольских дворах выделят 300 миллионов

Планируют благоустроить 17 территорий
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На этой неделе также начались работы по реконструкции двух центральных площадей

На этой неделе также начались работы по реконструкции двух центральных площадей

На ремонт дворов в крымской столице потратят больше 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Обустройство будет осуществляться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эти деньги власти республики планируют отремонтировать 17 дворов. На всех объектах подрядчик уже приступили к работе. Они убирают лишние строения и вывозят мусор.

- Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся на улицах Гагарина, Киевская, Никанорова, Балаклавская, Залеская, Севастопольская, Яблочкова, Мате Залки, Лермонтова, Фрунзе, Маршала Жукова, Иртышская, 1 Конной Армии, Куйбышева, Бела Куна, Луговая.

Напомним, на этой неделе также начались работы по реконструкции двух площадей – Куйбышева и Ленина.

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