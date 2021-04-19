В Симферополе начались работы по реконструкции двух главных площадей

Окончить все работы планируют до сентября текущего года Фото: Александра Тимощенко

На прошлой неделе в крымской столице начались подготовительные работы по благоустройству сразу на двух главных площадях города - Ленина и Куйбышева.

ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА

На площади Куйбышева рабочие уже убрали рынки, поставили заборы и сняли слой асфальта в некоторых местах. Ремонт проходит в рамках программы «Формирование комфортной среды». Деньги для работы власти республики получили от правительства Москвы.

Большую часть территории на площади полностью оградили железным забором Фото: Александра Тимощенко

На эти цели Крыму выделили 242 миллиона рублей. В частности, на реконструкцию площади Куйбышева город потратит четверть от общей суммы - 67,8 миллиона рублей. Закончить ремонт планируют к 1 сентября текущего года.

Около рынка остался только узкий проход Фото: Александра Тимощенко

На площади начался первый этап работ Фото: Александра Тимощенко

Сейчас на площади Куйбышева уже возвели ограждения, ведется подготовка к ремонтным работам. По проекту на территории должна появиться пешеходная аллея, зона отдыха и сухой фонтан.

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА

Ее тоже готовят к масштабной реконструкции. До 1 августа на площади планируют полностью заменить тротуарную плитку, поставить лавочки, урны и высадить новые деревья и цветы.

Всю центральную площадь оградили предупреждающей лентой Фото: Александра Тимощенко

Хоть и планировалось, что на центральной площади столицы будут роскошные фонтаны, несколько зон отдыха и навесы, от этого варианта пришлось отказаться. Дорого. Сейчас на ремонт готовы потратить 110 миллионов рублей.

Площадь имени Ленина тоже потихоньку готовят к масштабной реконструкции Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в число территорий для благоустройства в 2021 году вошли Казанский сквер (пространство около здания Горсовета), бульвар Франко, площадь имени Ленина, территория возле 44 школы в микрорайоне Фонтаны и площадь Куйбышева – на месте снесенного торгового центра «Куб».

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