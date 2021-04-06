Без фонтанов, зон отдыха и навесов: Какой станет площадь им. Ленина в Симферополе после ремонта

Так будет выглядеть площадь им. Ленина после ремонта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти крымской столицы приняли архетипы по которым в дальнейшем отремонтируют 5 общественных территорий города. Среди них и площадь им. Ленина. Ранее уже публиковалась одна концепция реконструкции этой зоны, но от нее решили отказаться в пользу более простого варианта.

Ремонт площади пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Деньги на эти цели выделены в ходе соглашения между Правительством Москвы и Совмином РК. На благоустройство пяти общественных территорий потратят 240 миллионов рублей.

- На площади имени Ленина заменят тротуарную плитку, поставят лавочки, урны, смонтируют современное освещение и высадят новые деревья, кустарники и цветы. Скоро вокруг территории установят ограждение, также там появятся камеры видеонаблюдения. График выполнения работ уже подготовлен, - сообщил начальник департамента городского хозяйства Евгений Маляров.

Ремонт должен завершиться к 1 сентября. По мнению представителей городской власти, это нормальные сроки, чтобы выполнить запланированный объем работы.

В ходе благоустройства планирую уложить новую плитку, поставить лавочки и освещение. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Временно исполняющий полномочия главы администрации Валентин Демидов добавил, что прошлые ошибки при реализации проектов допускаться уже не будут, негативный опыт прошлого учтен.

- За объектом мы закрепим ответственное лицо, а именно заместителя главы администрации. Он будет обязан выходить на место благоустройства с проверкой и контролировать, чтобы график выполнения работ соблюдался, - отметил Демидов.

Напомним, ранее еще одну концепцию благоустройства площади им. Ленина разрабатывали архитекторы бюро «ok_architects», но их вариант был отвергнут. Причин не знают даже сами разработчики. Руководитель бюро Илья Ободовский переделился своим мнением на этот счет с КП-Крым.

- Заказчики попросили генпроектировщика все урезать по максимуму - экспертизы и другие работы. В документации даже специально убрали слово «реконструкция» и заменили его на «капитальный ремонт». С одной стороны, администрация общается с общественниками, опрашивает людей и хочет получить хороший результат, но с другой - принимает абсолютно другую концепцию для реализации, которая не отвечает запросам симферопольцев, - считает Ободовский.

По информации директора бюро, правки в концепцию активно стала вносить главный архитектор Крыма Ирина Соловьева.

- Мы до сих пор не понимаем с чем связано такое решение властей, ведь в отведенный бюджет мы входили. В итоге осталась только перекладка плитки и установка лавочек. От всех сухих фонтанов, малых архитектурных форм, озеленения и зон отдыха отказались, - заключил архитектор.

Напомним, предыдущая концепция предполагала установку на площади нестационарных объектов для создания тени, масштабное озеленение, установку питьевого бювета, скейтплощадки и мест для тихого отдыха.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скейтплощадка и питьевой фонтан: Как может выглядеть площадь им. Ленина в Симферополе после ремонта

Центральную зону столицы планируется благоустроить уже в этом году (подробнее)

Жители Симферополя просят вернуть на площадь им. Ленина исторический фонтан

В прошлом он был не только украшением города, но и главным источником питьевой воды (подробнее)