Качели и фонтаны: Как хотят преобразить площадь Куйбышева в Симферополе

В Симферополе завершился снос скандального торгового центра «КУБ» на площади Куйбышева. Многие вздохнули с облегчением, а кто-то, наоборот, расстроился. Но понятно одно – началась зачистка территории, на которой после этого, как обещают городские власти, появится зеленая зона.

Автор проекта благоустройства площади Кирилл Бабеев рассказал КП-Крым, что не знает о том, когда начнется благоустройство. Но еще в прошлом году эту концепцию утвердил градостроительный совет города.

Так что же будет на месте зачищенной площади на Куйбышевском кольце?

ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКИ

Вся площадь подразумевается, как пространство для пешеходов. Въезд для автомобилей закроют, исключения только для спецтехники, которая поставляет товары в магазины. И то, только утром и вечером. Принципиальной остается позиция архитектора и в том, чтобы не создавать там парковку.

Фото: Кирилл Бабеев

Что касается озеленения, то там появятся несколько клумб и, конечно, же высадят деревья.

Мощение площади выполнят с помощью тротуарных плит большого и среднего формата с вкраплением гранитной брусчатки.

- Такой принцип ассоциируется со штрих-кодом и создает современную интерпретацию, отсыл к исторической функции - торговой площади, - рассказывает Бабеев.

ФОНТАН И КАЧЕЛИ

Центром «притяжения» будет круговой замкнутый навес из металла. Под ним поставят скамьи и качели, а в центре расположится фонтан.

Фото: Кирилл Бабеев

Кроме этого, архитектор поработал и над дизайном павильонов вокруг рынка.

- Я предложил идеи реконструкции существующих фасадов, выходящих на улицу Тренева. Их можно привести в человеческий вид с помощью панорамного фасадного остекления и замены отделочных материалов, - дополняет Кирилл Бабеев.

Он подчеркнул, что сносу подлежат все «нелепые» строения, которые стоят посередине площади. Отмечается, что ранее это было оговорено в техзадании.

Что касается вопроса транспорта, остановок и расширения дороги, на данный момент он не решен, поэтому комментировать эту часть проекта архитектор не стал.

Фото: Кирилл Бабеев

Кстати, Кирилл Бабеев является автором концепции реконструкции набережной реки Салгир. Работы ведутся по проекту крымского архитектора.

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