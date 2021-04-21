В ширину яма – около двух метров. Фото: Скриншот из видео/ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН/ВКонтакте

В Армянске провалился участок дороги по улице Магдесяна. По фотоматериалам с места аварии видно, что обвал достаточно глубокий.

Как сообщил КП-Крым глава администрации Армянска Василий Телиженко, пострадавших не было. Уже завтра обвал засыплют.

- Нет никакой катастрофы, все работает, дома не подтапливаются, аварийный участок завтра починят, - сказал Телиженко.

Напомним, что Мишустин выделил на ремонт дорог в Крыму еще 10 миллиардов.

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