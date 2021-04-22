В Симферополе два дня будет идти мутная вода из кранов

С 6:00 24 апреля крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 06.00 - 00.00 ежесуточно. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

С переходом на новый график водоснабжения 22 и 23 апреля вода в кранах Симферополя может идти не по графику, сообщили в администрации города.

Помимо этого, вода может быть некачественной, либо пропасть совсем.

- Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим водообеспечения, – говорится в сообщении.

Напомним, что в Симферополе с 24 апреля вводится новый график подачи воды.

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