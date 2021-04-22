Застройка пляжа в крымском селе Витино приостановлена

Такие деревянные домики появились на некогда диком пляже поселка Витино Фото: Архив "КП"

Застройка пляжа в селе Витино Сакского района приостановлена. Такое решение приняла районная администрация после протестов и возмущения местных жителей.

- Стройка на пляже Витино остановлена, - заверил глава Сакской райадминистрации Михаил Слободяник. - Ничего строиться не будет.

Результаты проверки соблюдения земельного и природоохранного законодательства, которую проводила межведомственная комиссия, пока не известны.

Напомним, накануне открытия пляжного сезона жители села Витино обнаружили на пляже масштабное строительство - на некогда диком пляже как грибы стали расти деревянные домики для отдыхающих, а саму территорию огородили забором. Как выяснилось, администрация Молочненского сельского поселения, куда входит село Витино, передала пляж по договор благоустройства индивидуальному предпринимателю, который внес в проект не капитальное строительство домиков. В прокладку сетей водоснабжения, электричества и канализации предприниматель потратил около 11 миллионов рублей.

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