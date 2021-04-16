Забор, бетон и домики: Почему жители крымского села Витино вышли на защиту своего пляжа

На пляже установили около 30 деревянных домиков. Фото: Россия. Крым. Витино/"Вконтакте"

Едва в Крыму утих скандал с застройкой Форосского парка, где должен появиться детский оздоровительный комплекс, как общественники вновь забили тревогу. На этот раз дело коснулось поселка Витино, что на западном побережье Крыма. Местные жители взволнованы застройкой пляжа - перед началом курортного сезона прямо на песчаном берегу как грибы стали расти деревянные домики для отдыхающих. Появился на пляже и забор.

Эрнест Худояров - один из тех, кто пытается остановить стройку у кромки моря и разобраться, действительно ли происходящее можно назвать благоустройством.

ДИКИЙ ПЛЯЖ ЗАЛИВАЮТ БЕТОНОМ

- Здесь был красивый дикий пляж. Я купил в Витино участок, думал построить дом на этом месте, переехать с семьей. А тут такой беспредел происходит! Уже построено около 30 деревянных домов, и под каждым из них - бетонный фундамент толщиной не меньше десяти сантиметров. Разве это временные конструкции? Судя по всему, домики будут сдавать отдыхающим посуточно. Я понимаю, если бы инвестор просто поставил лежаки, установил спасательные вышки и биотуалеты. Но не гостиницы же! - сетует активист.

- Еще рабочие брали песок для фундамента прямо с берега. Действительно, зачем его везти, если здесь, прямо на месте, есть «строительный материал», - возмущается Худояров.Бунгало, по его словам, занимают существенный отрезок песчаного берега, где раньше можно было загорать.

Поселок Витино находится в ведении Молочненского сельского совета. Его глава Денис Плохих рассказал КП-Крым, что же происходит на местном пляже.

- В 2017 году мы провели конкурс на определение арендатора этого пляжа. Был заявлен единственный претендент на благоустройство территории - Вячеслав Шиханов. Мы не имели права ему отказать, так как больше желающих не было. Он выиграл конкурс. Тогда пользователь предоставил свой эскизный проект благоустройства, где и были обозначены домики некапитального строительства, - объясняет Плохих.

Администрация Молочненского сельского поселения Сакского района республики заключила с Вячеславом Шихановым типовой договор по благоустройству пляжа.

- Есть регламент, разработанный Министерством курортов и туризма РК, который определяет, как правильно сдавать пляжи в аренду. В документе прописано, что на береговой линии разрешено размещение некапитальных объектов строительства и нестационарных торговых павильонов. Поэтому и в нашем договоре этого запрета нет. Единственный момент - домики должны стоять не ближе 30-ти метров от уреза воды. Наш арендатор эти требования соблюдает. У него даже есть заключение, что дома - это не капитальная стройка, - отмечает глава поселения. - Лично моя позиция, чтобы пляж не застраивали. Но расторгнуть договор с арендатором мы не имеем права, по законодательству на это нет никаких оснований.

Пока что пляж не выглядит ласковым. Фото: Россия. Крым. Витино/"Вконтакте"

Отстранить арендатора от использования территории можно только на основании решения прокуратуры или если Шиханов не получит паспорт пляжа до 1 июня. Чтобы этот документ был у арендатора на руках, должны пройти проверки от регионального отделения Государственной инспекции по маломерным судам, Роспотребнадзора и Министерства курортов и туризма РК. Заключительную подпись поставят в Молочненском сельском поселении.

Пока Шиханов продолжает застраивать пляж. По словам Дениса Плохих, он начал возводить домики только в 2021 году, потому что до этого заводил на участок воду и электроэнергию, а сейчас полным ходом прокладывает канализационные трубы. В целом же предприниматель потратил на все коммуникации около 11 миллионов рублей.

В октябре 2020 года пляж в Витино выглядел так. Фото: Россия. Крым. Витино/"Вконтакте"

Однако потраченные инвестором миллионы не беспокоят местных жителей. Главный вопрос для них - будет ли открыт доступ на пляж, после того, как тут появится база отдыха.

На встрече с местными жителями Вячеслав Шиханов уверял, что доступ к морю останется свободным. А забор нужен лишь для защиты от коз и коров, которые раньше забредали на пляжную территорию. Из всех объектов «благоустройства» платными будут только бунгало - за туалеты и душевые брать деньги не собираются.

ЕСТЬ ЛИ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯСНИТ ПРОКУРАТУРА

Правила благоустройства пляжей Крыма регламентирует закон «Об обустройстве, оборудовании и эксплуатации пляжей в Республике Крым». В документе говорится, что арендатор имеет право на организацию пляжных павильонов, аэрариев и помещений из временных конструкций. Но действительно ли деревянные домики с бетонным фундаментов являются временными? Это определит крымская прокуратура и правоохранительные органы, куда на днях подадут жалобы местные жители.

Кроме того, активисты уже обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, чтобы эксперты оценили, какой ущерб нанесен местной экосистеме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парк «Форосский» обещают сделать открытым для всех

Минприроды Крыма готовит изменения в регламент работы объекта (подробнее)

Что будет с Форосским парком на ЮБК после его застройки

Пока власть и общественность не могут найти общего языка, зеленая зона приморского поселка прирастает бетоном (подробнее)