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Что будет с Форосским парком на ЮБК после его застройки

Пока власть и общественность не могут найти общего языка, зеленая зона приморского поселка прирастает бетоном
Светлана Родина
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Визуализация проекта строительства детского спортивного комплекса. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

Визуализация проекта строительства детского спортивного комплекса. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

Застройщик, который занимается строительством детского центра «Ак-Барс» в Форосском парке на Южном берегу Крыма показал «Комсомолке», как будет выглядеть готовый спортивный комплекс в центре поселка. Три белые здания с разноцветными вставками появятся в зеленой зоне уже в следующем году. Первый этап строительства закончат уже в году нынешнем.

Строительство лагеря ведется весьма активно. Рабочие заливают фундамент и параллельно зачищают территорию от зеленых насаждений. Все это привело к настоящему взрыву общественного мнения - жители Фороса отказались мириться с происходящим. Первая встреча между чиновниками и протестующими состоялась 25 февраля, вторая прошла 2 марта. но обе не принесли желаемых результатов ни одной из сторон.

Рабочие уже начали заливать фундамент будущего спортивного центра

Рабочие уже начали заливать фундамент будущего спортивного центра

ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Общественность составила список вопросов, а приехавшие министры, представители главы ялтинской администрации и главы республики Сергея Аксенова, пытались на них ответить. На встречу пришло больше 200 человек. Но диалог не задался.

По вопросу застройки парка на встречу пришло больше 200 крымчан

По вопросу застройки парка на встречу пришло больше 200 крымчан

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Люди требовали объяснить, на каких основаниях государственную землю застраивает частное лицо и почему парк-памятник вынужден «страдать из-за чьего-то желания получить легкие деньги».

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Крыма Рефат Вахитов объяснил, что территория парка в украинское время принадлежала олигарху Игорю Коломойскому. Но после присоединения Крыма к РФ эти земли национализировали.

- Земля республиканская, но сейчас находится в аренде. Путем открытого аукциона ее взяла на баланс ООО «Федерация профсоюзов республики Татарстан», - говорил Вахитов.

Помощник главы Крыма Юлия Жукова отмечала, что власти были вынуждены отдать этот участок в аренду, чтобы парк содержался в надлежащем состоянии.

- Договор заключен с двумя пользователями. Один из них - санаторий «Форос». Эта зона является особо охраняемой природной территорией, этот статус накладывает на арендаторов определенные обязательства и ограничения. Поэтому противозаконного они ничего не делают, - уверяла она.

Жукова подчеркивала, что разрешено строительство, которое не выходит за пределы целевого назначения земель, а именно - курортная и санаторная деятельность.

Но общественники стояли на своем: вместо нового детского лагеря в будущем может появиться еще одна гостиница или многоэтажка. А предложение по оздоровлению детей - лишь предлог для застройки участка у моря.

- Парк раздербанят на куски и распродадут. Не явным частным лицам, а завуалированным. Почему именно здесь решили построить детский оздоровительный комплекс? Вырубаются деревья, лицо парка полностью меняется. Замечу, что осваивается территория, приближенная к морю, а это лакомый кусочек, - возмущались активисты.

Жительницы Фороса показывают фотографию места застройки. Ранее там находился стадион

Жительницы Фороса показывают фотографию места застройки. Ранее там находился стадион

Фото: Елена ЛЕЛЮК

В ответ на эти упреки замминистра экологии и природных ресурсов республики Алла Архангельская разъяснял:

- Разрешение на строительство было выдано на основе пакета документов, в том числе правоустанавливающих бумаг на земельный участок. Все эти действия предусмотрены градостроительным кодексом. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Оснований не выдавать разрешения не было. Группа экспертов подтвердила, что проект соответствует всем требованиям. Специалисты оценили воздействие на окружающую среду, возведение зданий признано допустимым.

ОДНИМ - ВСЕ, ДРУГИМ - НИЧЕГО

Жители поселка парировали: пока для других детей в Форосе выстраивают целые комплексы, для местной ребятни не делается ничего.

- Мы много говорили о том, как заботятся о детях Татарстана. Я учитель, 42 года работала в школе и могу рассказать, как заботятся о здоровье наших школьников. Так, например, на стадионе старой школы строится 20-этажное здание. А ведь там наши дети занимались футболом. Волейбольные и теннисные площадки забросили. Футбольное поле, где Юрий Гагарин играл в футбол, теперь застраивается, - сокрушалась активистка Марина Рикмен.

Представитель генподрядчика успокаивал: местным жителям беспокоиться не о чем. Их дети будут иметь доступ к спортивному комплексу и бассейну, а сам Форосский парк будет благоустроен.

Но несмотря на все заявления чиновников и министров мнение граждан осталось прежним - парк уничтожают бесповоротно, а доступ на него будет окончательно потерян. Заявление Минэкологии о том, что вход в парк для местных жителей и туристов останется свободным не помогло.

Искусственное озеро в Форосском парке является излюбленным местом туристов

Искусственное озеро в Форосском парке является излюбленным местом туристов

Фото: Елена ЛЕЛЮК

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Так как обстановка в зале обсуждения только накалялась, а споры становились все горячее, власти решили прервать встречу. Юлия Жукова посоветовала общественности создать инициативную группу, которая будет представлять всех недовольных. С меньшим количеством людей, убеждена помощник Аксенова, разговаривать будет легче.

Но теперь вести диалог придется не только с местными жителями. Пока шли прения стало известно: новость о проблеме Форосского парка дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вскоре крымским властям предстоит ответить на вопросы Москвы о сносе вековых деревьев и застройке зеленой территории южнобережного поселка.

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