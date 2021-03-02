Что будет с Форосским парком на ЮБК после его застройки

Визуализация проекта строительства детского спортивного комплекса. Фото: предоставлено компанией-застройщиком

Застройщик, который занимается строительством детского центра «Ак-Барс» в Форосском парке на Южном берегу Крыма показал «Комсомолке», как будет выглядеть готовый спортивный комплекс в центре поселка. Три белые здания с разноцветными вставками появятся в зеленой зоне уже в следующем году. Первый этап строительства закончат уже в году нынешнем.

Строительство лагеря ведется весьма активно. Рабочие заливают фундамент и параллельно зачищают территорию от зеленых насаждений. Все это привело к настоящему взрыву общественного мнения - жители Фороса отказались мириться с происходящим. Первая встреча между чиновниками и протестующими состоялась 25 февраля, вторая прошла 2 марта. но обе не принесли желаемых результатов ни одной из сторон.

Рабочие уже начали заливать фундамент будущего спортивного центра

ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Общественность составила список вопросов, а приехавшие министры, представители главы ялтинской администрации и главы республики Сергея Аксенова, пытались на них ответить. На встречу пришло больше 200 человек. Но диалог не задался.

По вопросу застройки парка на встречу пришло больше 200 крымчан Фото: Елена ЛЕЛЮК

Люди требовали объяснить, на каких основаниях государственную землю застраивает частное лицо и почему парк-памятник вынужден «страдать из-за чьего-то желания получить легкие деньги».

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Крыма Рефат Вахитов объяснил, что территория парка в украинское время принадлежала олигарху Игорю Коломойскому. Но после присоединения Крыма к РФ эти земли национализировали.

- Земля республиканская, но сейчас находится в аренде. Путем открытого аукциона ее взяла на баланс ООО «Федерация профсоюзов республики Татарстан», - говорил Вахитов.

Помощник главы Крыма Юлия Жукова отмечала, что власти были вынуждены отдать этот участок в аренду, чтобы парк содержался в надлежащем состоянии.

- Договор заключен с двумя пользователями. Один из них - санаторий «Форос». Эта зона является особо охраняемой природной территорией, этот статус накладывает на арендаторов определенные обязательства и ограничения. Поэтому противозаконного они ничего не делают, - уверяла она.

Жукова подчеркивала, что разрешено строительство, которое не выходит за пределы целевого назначения земель, а именно - курортная и санаторная деятельность.

Но общественники стояли на своем: вместо нового детского лагеря в будущем может появиться еще одна гостиница или многоэтажка. А предложение по оздоровлению детей - лишь предлог для застройки участка у моря.

- Парк раздербанят на куски и распродадут. Не явным частным лицам, а завуалированным. Почему именно здесь решили построить детский оздоровительный комплекс? Вырубаются деревья, лицо парка полностью меняется. Замечу, что осваивается территория, приближенная к морю, а это лакомый кусочек, - возмущались активисты.

Жительницы Фороса показывают фотографию места застройки. Ранее там находился стадион Фото: Елена ЛЕЛЮК

В ответ на эти упреки замминистра экологии и природных ресурсов республики Алла Архангельская разъяснял:

- Разрешение на строительство было выдано на основе пакета документов, в том числе правоустанавливающих бумаг на земельный участок. Все эти действия предусмотрены градостроительным кодексом. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Оснований не выдавать разрешения не было. Группа экспертов подтвердила, что проект соответствует всем требованиям. Специалисты оценили воздействие на окружающую среду, возведение зданий признано допустимым.

ОДНИМ - ВСЕ, ДРУГИМ - НИЧЕГО

Жители поселка парировали: пока для других детей в Форосе выстраивают целые комплексы, для местной ребятни не делается ничего.

- Мы много говорили о том, как заботятся о детях Татарстана. Я учитель, 42 года работала в школе и могу рассказать, как заботятся о здоровье наших школьников. Так, например, на стадионе старой школы строится 20-этажное здание. А ведь там наши дети занимались футболом. Волейбольные и теннисные площадки забросили. Футбольное поле, где Юрий Гагарин играл в футбол, теперь застраивается, - сокрушалась активистка Марина Рикмен.

Представитель генподрядчика успокаивал: местным жителям беспокоиться не о чем. Их дети будут иметь доступ к спортивному комплексу и бассейну, а сам Форосский парк будет благоустроен.

Но несмотря на все заявления чиновников и министров мнение граждан осталось прежним - парк уничтожают бесповоротно, а доступ на него будет окончательно потерян. Заявление Минэкологии о том, что вход в парк для местных жителей и туристов останется свободным не помогло.

Искусственное озеро в Форосском парке является излюбленным местом туристов Фото: Елена ЛЕЛЮК

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Так как обстановка в зале обсуждения только накалялась, а споры становились все горячее, власти решили прервать встречу. Юлия Жукова посоветовала общественности создать инициативную группу, которая будет представлять всех недовольных. С меньшим количеством людей, убеждена помощник Аксенова, разговаривать будет легче.

Но теперь вести диалог придется не только с местными жителями. Пока шли прения стало известно: новость о проблеме Форосского парка дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вскоре крымским властям предстоит ответить на вопросы Москвы о сносе вековых деревьев и застройке зеленой территории южнобережного поселка.

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