«Тут играл в футбол Юрий Гагарин»: Почему жители Фороса встали на защиту единственного в поселке парка

Парк был заложен еще в 19 веке и имеет богатую историю. Фото: Минэкологии и природных ресурсов по РК

В Форосе 25 февраля представители крымской власти встретились с местными жителями, чтобы обсудить строительство в самом центре курортного поселка спортивного центра. Крымчане обескуражены, что 11 гектаров Форосского парка отдают под возведение трех зданий, которые в целом будут больше напоминать небольшой городок.

ПРИЕХАЛИ ЛЮДИ СО ВСЕГО КРЫМА

- Встреча была достаточно эмоциональной. Сегодня пришли не только жители Фороса, были представители из Севастополя и всего Крыма. Людей интересовал вопрос строительства на территории парка. Но хочу обратить внимание - это не создание на месте зеленой зоны каких-то новых объектов. Ранее там уже существовал старый корпус, который снесли, на его месте появятся новые здания. Расположение одного объекта поменяется, там действительно частично есть заход на зеленую зону, - говорит КП- Крым помощник главы Крыма Юлия Жукова.

Она уверяет, что на этом встречи с жителями Фороса не закончились, ведь у людей еще осталась масса вопросов к власти.

- Людям предложено сформулировать свои вопросы. Уже на следующей неделе состоится еще одна встреча, где мы дадим на них ответы. Кто из экспертов будет участвовать - пока неизвестно, - отмечает Жукова.

ЛЮДИ ТРЕБУЮТ ПОКАЗАТЬ ПРОЕКТ

Жительница поселка Форос и главный местный активист, выступающий против застройки, Елена Терновская говорит Комсомолке, что представителям власти не удалось убедить людей в необходимости строительных работ.

- Крымчане требуют остановить стройку. Мы ведь даже не знаем, что там строится. На словах нам рассказали о возведении спортивного комплекса, но проект никто не показывает. Сказали, что все действия согласованы с Минприроды РФ, но верится в это с трудом, - возмущается Терновская.

На территории стройки, по словам активистки, отсутствует даже паспорт объекта. Но представитель компании-застройщика уверяет людей в обратном.

- Подрядчик говорит, что здания появятся в пределах границ бывших построек. Но мы уже сейчас видим - захватили куда больше территории. Вместо одного корпуса появится целых три - детский лагерь, спортзал и столовая. То есть целый городок на 11 гектарах земли. А ведь раньше на этом месте было футбольное поле. На нем играл сам Юрий Гагарин, - продолжает активистка.

Строительство новых объектов в парке уже активно ведется. Фото: Доска Позора Чиновников Крыма/Facebook

НА МЕСТЕ СТРОЙКИ БЫЛ ИППОДРОМ

И действительно - мало кто знает, что создание Форосского парка имеет красивую и богатую историю. Его заложил генерал Раевский в 1834 году, а в 1887 году участок площадью 300 гектаров купил московский купец Александр Кузнецов. Он перепланировал зеленую территорию и привез сюда деревья со всех уголком мира. За 6 лет участок превратился в один из лучших парков ЮБК. Кузнецов умер в молодом возрасте, детей у него не было, а потому наследство перешло его племяннику Григорию Ушакову.

Предприимчивый парень решил превратить доставшуюся ему территорию в лучшее место для отдыха. Говорят, что он первым провел освещение в поселок, а еще построил целый ипподром. Как раз на месте сегодняшней стройки.

Ранее на месте стройки находился ипподром Фото: из архива "КП"

Напомним, по новым правилам ежедневно зеленую зону смогут посещать не больше 1 тысячи 831 человека. В это число не будут входить крымчане с местной пропиской, а также постояльцы гостиницы «Форос» и обслуживающий персонал. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что хорошо ознакомился с ситуацией Форосского парка и решительно встал на сторону местного населения, которое выступает против любых ограничений.

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