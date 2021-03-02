Парк-памятник садово-паркового искусства «Форосский» в поселке Форос на Южном берегу Крыма обещают сделать открытым для всех посетителей. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма готовит изменения в регламент работы объекта, говорится на официальной странице ведомства в социальных сетях.- В настоящее время подготовлен проект приказа о внесении изменений в положение о парке, которым исключены пункты, регламентирующие режим посещения и лимиты рекреационной нагрузки на территорию, - отмечают в Минприроды.После согласования и утверждения приказа вход на территорию парка будет оставаться свободным для посетителей.Напомним, власти Крыма выдали разрешение на строительство детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс» на территории Форосского парка. Всего планируется возвести три здания - трехэтажный жилой корпус с административной частью, четырехэтажный многофункциональный спортивный центр, четырехэтажную столовую с подземным этажом.Работы уже активно ведутся, подрядчики расчистили территорию, залили фундамент для первого здания и снесли деревья - ливанские кедры, можжевельники, сосны.Одновременно Министерство экологии и природных ресурсов Крыма своим постановлением ограничило вход в Форосский парк. Теперь зеленую зону ежедневно смогут посещать не больше 1 тысячи 831 человека.Местные жители выступили против действий властей и пытаются всяческим образом повлиять на ситуацию. Первая встреча граждан и чиновников прошла 25 февраля. Сегодня запланировано повторное обсуждение ситуации.Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в конфликте виноваты власти и депутаты Ялты, которые вовремя не разъяснили людям ситуацию.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Крыма назвал виновных в скандале вокруг застройки Форосского паркаВ зеленой зоне уже вырубили часть ценных деревьев - кедры, можжевельники и магнолии (подробнее)Застройка и ограничения на вход: Что происходит с Форосским паркомВ парковой зоне на Южном берегу Крыма вырастет новая многоэтажка (подробнее)«Тут играл в футбол Юрий Гагарин»: Почему жители Фороса встали на защиту единственного в поселке паркаОбещания властей не убедили местных активистов в необходимости застройки территории (подробнее)