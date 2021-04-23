Российские военные начали возвращаться на базы после внезапных учений в Крыму

Военные учения в Крыму начались 22 апреля Фото: Архив "КП"

После внезапной проверки на юге и запады страны российские войска начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны.

- Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в четверг на совещании об итогах войск ЮВО и ВДВ министр России Сергей Шойгу заявил о том, что намерен закончить спонтанную проверку в Южном и Западном военных округах. По его словам, войска смогли продемонстрировать все нужные способности надежной обороны страны.

Заметим, военные учения в Крыму начались 22 апреля. В них приняло участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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