«Наглая и хитрая»: Бесстрашная лиса вышла на людей в Балаклаве

Лиса не боится людей. Фото: кадр видео Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK

Рыжая плутовка что-то жадно грызет на обочине дороги, и не торопится восвояси, даже попав в кадр. Патрикеевна немножко попозировала на камеру, а затем неторопливо побежала по своим лисьим делам.

- Вот такую красотку встретили сегодня в Балаклаве, а потом еще одну. Бегают голодные, просят кушать, - такой пост сопровождает это короткое, всего на 13 секунд, видео, которое появилось в соцсети.

Пользователи соцсети, комментируя публикацию, отнеслись к забавной, на первой взгляд, зверюшке с недоверием: «Не вздумайте кормить с рук!»; «Лисы – переносчики бешенства»; «Ой, бедненькая! Наглая и хитрая!».

Не так давно соцсети украсило другое видео, где рыжая плутовка умудрилась стащить кусок сала с дерева.

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