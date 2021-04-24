В ЕС назвали ограничения в Черном море нарушением международных норм

В ЕС призывают российских властей изменить решение о закрытии акватории
Фото: Архив "КП"
В ЕС призывают российских властей изменить решение о закрытии акватории Черного моря и ограничения доступа в воздушное пространство в районе Крыма, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
В интервью «ТАСС» он отметил, что такое решение России – это так называемое нарушение международных норм, которые дестабилизируют ситуацию в республике.
- Мы призываем Россию отменить эти решения, - добавил он.
Напомним, часть акватории Таганрогского залива Азовского моря будет передана в пользование Минобороны РФ до 31 октября.
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