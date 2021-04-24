Начальника ДИЗО Евпатории задержали до 25 июня

Чиновника заключили под стражу до 25 июня 2021 года. Фото: crim.sledcom.ru

В Киевском районном суде Симферополя вынесли приговор задержанному начальнику департамента имущественных и земельных отношений мэрии Евпатории, сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Крыму и Севастополю.

По информации следкома, чиновника заключили под стражу до 25 июня 2021 года.

Напомним, в администрации города после обысков задержали начальника имущественных и земельных отношений города. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50