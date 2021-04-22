В мэрии Евпатории после обысков задержан начальник имущественных и земельных отношений города

Евгений Локаец на допросе. Фото: crim.sledcom.ru

Против начальника департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Евпатории возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю, Евгений Локаец задержан.

- Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вместе с ним подозреваемым по аналогичной статье данного уголовного дела проходит бывший первый замглавы администрации Евпатории, - уточнили в Следкоме.

По данным следствия, начальник ДИЗО и заместитель главы администрации Евпатории помогли общему знакомому, чтобы тот получил право собственности на муниципальную квартиру.

Мужчина написал заявление и принес пакет документов на приватизацию жилья в «Распорядительную дирекцию имущества городского округа Евпатория». Квартиру евпаториец получил во время службы в прокуратуре Украины. Но специалист распорядительной дирекции отказала в приватизации. Тогда Локаец решил помочь знакомому и оформить документы лично.

- Действуя в интересах знакомого, начальник ДИЗО забрал у специалиста документы, чтобы лично подготовить постановление о передаче служебного жилого помещения, - добавили в СК.

Документ подписал и первый замглавы администрации, он полностью владел ситуацией. После этого мэрия передала квартиру в собственность мужчины.

В рамках расследования уголовного дела 21 апреля в администрации Евпатории прошли обыски, была изъята необходимая документация и техника.

Ранее глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил, что после обысков на допрос в полицию увезли сотрудника и начальника ДИЗО, а также двух заместителей главы мэрии города.

Напомним, в ноябре 2020 года экс-главу администрации Евпатории Кирилла Вавренюка задержали по подозрению в получении крупной взятки. Против него расследуется уголовное дело. Бывший чиновник находится под стражей.

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