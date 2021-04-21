В администрации Евпатории прошли обыски: четырех сотрудников мэрии увезли на допросы

Администрация Евпатории. Фото: yandex.ru/maps

В администрации Евпатории прошли обыски. Нескольких сотрудников мэрии увезли на допрос, сообщил журналистам глава администрации города Роман Тихончук.

- Сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников – это два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений. Их повезли на допрос, - заявил Тихончук.

Также градоначальник отметил, что обыски в здании начались в 14.00. Правоохранители работали и в кабинетах здания администрации, и в департаменте имущественных и земельных отношений.

Напомним, Роман Тихончук был назначен на должность главы администрации Евпатории в октябре 2019 года. Он собрал свою команду. До 2019 года градоначальником был Андрей Филонов, который осужден по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

В то время, когда Андрей Филонов был главой Евпатории, по его распоряжению сотрудники администрации создали документы, которые давали разрешение на раздел 13,9 гектара муниципальной земли. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что чиновник изменил вид разрешенного использования участка. Следовательно, снизилась цена арендной платы. На выделенной земле хотели построить здания рекреационно-развлекательного и жилого комплекса. Бывшего мэра обвинили в намеренном уменьшении арендной платы по заключенным договорам. По оценке суда, муниципальный бюджет потерял от невыгодной сделки больше 38 миллионов рублей.

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