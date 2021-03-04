«Он в шоковом состоянии»: Адвокат Филонова рассказал о реакции экс-главы Евпатории на новый приговор

Бывшему главе Евпатории теперь предстоит отсидеть в тюрьме еще 6,5 лет Фото: Галина КОВАЛЕНКО

После двух лет за решеткой по обвинению в превышении должностных полномочий бывший глава Евпатории Андрей Филонов сменит стены симферопольского сизо на колонию общего режима. Верховный суд Крыма вынес решение об изменении статьи, по которой судили чиновника, и следовательно приговора.

Теперь Филонов будет отбывать наказание по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Суд дал ему 6,5 лет.

- В то время, когда Андрей Филонов был главой Евпатории, по его распоряжению сотрудники администрации создали документы, которые давали разрешение на раздел 13,9 гектара муниципальной земли. Таким образом чиновник изменил вид разрешенного использования участка. Следовательно снизилась цена арендной платы. На выделенной земле хотели построить здания рекреационно-развлекательного и жилого комплекса, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Действия экс-чиновника расценили, как превышение должностных полномочий. Бывшего мэра обвинили в намеренном уменьшении арендной платы по заключенным договорам. По оценке суда муниципальный бюджет потерял от невыгодной сделки больше 38 миллионов рублей.

- Участки Филонов передал в МУП «КурортТоргСервис». После подписал еще одно постановление о создании ООО «Лукошко», на их баланс он передал недвижимость, стоимостью больше 43 миллионов рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

И если раньше бывшего мэра судили по обвинению в «превышение служебных полномочий», то теперь за «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Адвокат Филонова Александр Вольвач заявил, что это решение привело бывшего чиновника и его жену в шоковое состояние. Но защита сдаваться не планирует. Следующим шагом станет подача кассационной жалобы.

- Мы не знаем, в связи с чем переквалифицировали дело. Загадкой остается и то, что наказание суд сделал еще жестче, чем просила прокуратура. Суд огласит только резолютивную часть, мотивировочную пока не озвучивали. В любом случае законно мотивировать этот приговор, я считаю, нельзя. Мы планируем подавать кассационную жалобу в суд Краснодара, - сообщил КП-Крым Вольвач.

Он объяснил, что два года, которые Филонов уже отбыл в тюрьме, входят в срок 6,5 лет. Кроме того, день нахождения в сизо приравнивается к полутора дням нахождения в колонии общего режима.

- В зал суда Андрея Владимировича не привозили, огласили приговор по видеоконференции. После заседания мы с ним даже пообщаться не смогли, но понятно, что он и его жена находятся в шоковом состоянии. Если приговор первой инстанции вступил бы в силу, то его срок закончился бы еще 3 февраля.

Филонов ранее говорил, что собственноручно не подписывал никаких решений о передаче земли. Одно подобное решение было согласовано коллегиальной комиссией без каких-либо замечаний. Чиновник в отставке считает, что уголовное дело, возбужденное против него, не имеет под собой никаких оснований.

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