В Крыму открыли авиасообщение с Красноярском

Уже с 1 июня направление Красноярск - Симферополь будут курсировать ежедневно. Фото: Архив "КП"

Авиакомпания Nordwind решила запустить прямые полеты из Красноярска в Симферополь, сообщили в аэропорту Красноярска.

Улететь в центральный город страны можно будет три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. А из Красноярска по понедельникам, четвергам и субботам. Уже с 1 июня направление Красноярск - Симферополь будут курсировать ежедневно.

Напомним, с 25 апреля открылся сезон полетов между Симферополем и Волгоградом. Улететь в город-герой можно будет два раза в неделю, а стоимость билета будет находится в пределах четырех тысяч рублей.

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