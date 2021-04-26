В Черном море после учений остались два десантных корабля

Межвидовые учения войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ прошли в четверг рамках внезапной проверки боеготовности. Фото: Архив "КП"

Два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» остались в Черном море после военных учений в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает «Интерфакс».

Во время учений, прошедших в Крыму, экипажи кораблей отрабатывали задачи вместе с войсками Южного военного округа. Учения проходили на полигоне Опук.

- Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода, – передает издание.

В учениях были задействованы подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. За процессом учений следил министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, что сразу после проверки боеготовности армии 1,2 тысячи единиц военной техники начали возвращать на базы.

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