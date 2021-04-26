Информация о пригодности для использования воды под Азовским морем появится в июне

Если объемы воды в море приличные, то главным вопросом, по мнению местных властей, остается качество воды Фото: Архив "КП"

Уже в июне станет известно, пригодна ли для использования пресная вода под Азовским морем, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, точное понимание о качестве и объемах ресурса появится в начале лета.

- То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает, - отметил глава республики.

Если объемы воды в море приличные, то главным вопросом, по мнению местных властей, остается качество воды. Для этого сейчас на полуострове проводятся исследования.

Напомним, в начале апреля под Азовским морем ученые начали разведку пресных запасов воды. Как сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, если под морем найдут источники питьевой воды, то ее планируют направить в Северо-Крымский канал.

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