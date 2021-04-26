В Крыму запускают дополнительные железнодорожные направления

Маршруты открыли по четырем направленим. Фото: пресс-служба «ГСЭ»

С 29 апреля в Крым начнут ездить дополнительные сезонные поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

Как передает Крымское информационное агентство, пассажирские поезда открывают маршрут сразу по четырем направлениям:

№164/163 сообщением Москва - Феодосия;

№174/173 сообщением Москва - Евпатория;

№180/179 сообщением Санкт-Петербург - Евпатория;

№552/551 сообщением Мурманск - Симферополь.

Напомним, Международный аэропорт Симферополь в апреле активно открывает новые авиасообщения. Так, с 25 апреля из Крыма можно улететь в Волгоград и Красноярск.

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