В Крыму запускают дополнительные железнодорожные направления

Маршруты открыли по четырем направленим. Фото: пресс-служба «ГСЭ»
С 29 апреля в Крым начнут ездить дополнительные сезонные поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».
Как передает Крымское информационное агентство, пассажирские поезда открывают маршрут сразу по четырем направлениям:
№164/163 сообщением Москва - Феодосия;
№174/173 сообщением Москва - Евпатория;
№180/179 сообщением Санкт-Петербург - Евпатория;
№552/551 сообщением Мурманск - Симферополь.
Напомним, Международный аэропорт Симферополь в апреле активно открывает новые авиасообщения. Так, с 25 апреля из Крыма можно улететь в Волгоград и Красноярск.
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