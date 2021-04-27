В Крыму снимали сюжеты о Калифорнии 1938 года

Актеры одеты в костюмы 30-тых годов прошлого столетия. Фото: Ольга Войтович/Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

Крымский полуостров обожают кинорежиссеры. Здесь практически круглогодично идет работа над каким-нибудь фильмом. Как правило, киногруппы не особо охотно делятся информацией о съемках, но все же кое-какие нюансы просачиваются.

В паблике «Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе» появился пост, щедро иллюстрированный фотографиями.

В сериале заняты очень харизматичные артисты. Фото: Ольга Войтович/Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

- Фильм «Фитин». Крым играл роль Калифорнии в 1938 году, - сообщает автор поста.

Съемки проходили на полуострове. Фото: Ольга Войтович/Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

На снимках можно рассмотреть харизматичных актеров, отдать должное работе гримеров и костюмеров, по отдельным деталям понять, где именно в Крыму же шли съемки.

Остается напомнить, что фильм «Фитин» - это российский драматический сериал, рассказывающий о руководителе внешней разведки СССР - Павле Фитине. Главный герой сумел выстроить работу в ведомстве так, что советская разведка стала единым механизмом, функционирующим без сбоев, приносящим отличные результаты.

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