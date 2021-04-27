На строительство многоквартирного дома в Саках выделили 139 миллионов рублей

Согласно контракту, подрядчик обязан выполнить 60% работ. Фото: Архив "КП"

В Саках начнут строить многоквартирный дом, на который уже выделили деньги. Как сообщил «Крым 24», по планам, на строительство должны потратить 139 148 340 рублей 56 копеек.

- Предельный срок, на который заключается контракт – 30 декабря 2022 года, – цитирует СМИ распоряжение главы Крыма главы Сергея Аксенова.

Ранее власти Крыма сообщали, что капитальный ремонт с расширением участка автодороги в городе Саки в рабочем режиме запустят к 1 июля.

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