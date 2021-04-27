«Уберите трупы»: Пользователи соцсети возмущены состоянием одного из пляжей Крыма

Пляж находится в неприглядном состоянии. Фото: Ольга Карась/ Черный список Крым | Симферополь | Севастополь/VK

Курортный сезон не горами. Власти Крыма обещают нешуточный наплыв отдыхающих уже на майские праздники, поэтому можно понять обеспокоенность автора поста в одном из крымских пабликов.

- Да, не сезон, но трупы-то можно убрать с пляжа? Поселок Новофедоровка, - гласит сообщение, которое проиллюстрировано фото прибрежной зоны.

На одном снимке в кадр попал погибший дельфин, на другом – мертвая птица.

Пользователи соцсети, судя по оставленным комментариями, приняли новость близко к сердцу: «Уберите трупы. Не позорьтесь!»; «Фу, разве можно такие фото размещать, что больше снимать нечего?! Море вынесло на берег, море и уберет!»; «Нужно сообщить в Центр «Безмятежное море» о мертвом дельфине. Желательно прикрепить фото с разных ракурсов.

Правда специалисты Центра погибших китообразных не уполномочены убирать трупы китообразных. Это должны делать службы, которые видимо спят, хотя и май на носу».

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