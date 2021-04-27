Со следующего года в крымских МФЦ можно будет регистрировать браки

Для посещения МФЦ предварительно нужно записаться. Фото: Архив "КП"

В крымских МФЦ начнут выдавать свидетельства о рождении, смерти и регистрации брака.

Как сообщает «КИА», введение данных услуг запланировано на следующий год.

- МФЦ наделены с прошлого года правом регистрации брака, рождения и смерти. Эти функции организации имеют право передать нам. Сейчас на стадии внесения законопроекта в Государственный совет (Республики Крым). Для Крыма, как туристического региона, это очень актуально, – цитирует издание директора ГБУ РК «МФЦ» Ольгу Макарову.

Напомним, что с 1 ноября 2020 года МФЦ перешли на работу по предварительной записи.

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