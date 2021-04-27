Американский патрульный катер держит курс на Черное море

Недавно Россия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей. Фото: U.S. Sixth Fleet / Twitter. Фото: Архив "КП"

Патрульный катер береговой охраны США направляется в Черное море. Соответствующая информация опубликована на странице 6-го флота Военно-морских сил США в Twitter.

- Катер береговой охраны США Hamilton начинает переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море, – говорится в сообщении.

Уточняется, что корабли ВМС США постоянно работают с союзниками для укрепления региональной морской безопасности и военно-морского потенциала.

Ранее сообщалось, в ЕС назвали ограничения, введенные Россией в Черном море, нарушением международных норм.

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